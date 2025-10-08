俳優・杉本哲太、“眠い顔”公開にファン衝撃「どしたの」「やめてください笑笑笑笑」
俳優の杉本哲太（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。“衝撃”の写真を公開した。
【写真】「どしたの」「やめてください笑笑笑笑」衝撃の“眠い顔”ショットを公開した杉本哲太
杉本は「こんばんは 眠杉本哲太です。おやすみなさい」のコメントとともに、“眠い顔”という自身のアップの写真を投稿した。
この投稿にファンからは「爆笑 一瞬誰かな？って思いました。ゆっくり休んで下さい」「いまの哲太さん大好き」「私も同じ目をする時あります」「ああ、あなたは変わってしまった笑 そんなあなたがとてつもなく好き これからも色んな哲太様が拝めますよーに」「お仕事忙しいのかな?いつも楽しい投稿ありがとうございます」「やめてください笑笑笑笑」「満月の夜 面白い哲太くんを見れちゃった」「どしたの おやすみなさい！」「面白すぎもとてったサン」などの反響が寄せられている。
