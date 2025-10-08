楽天は8日、11月22日（土）に楽天モバイルパーク宮城で『楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山』、11月23日（日・祝）に東北5県で『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』を開催することになったと発表した。

ファン感謝祭は「EAGLES MEETS YOU!」と題し、ファンと選手が直接ふれあえるイベントを実施。また、ろっけんファンフェスタは、野球やスポーツを通じて東北の皆さまに元気と感動を届ける「TOHOKU SMILE ACTION」の活動の一環として開催し、ファンと選手が一緒に楽しめるイベントを企画している。

▼ 楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山〜EAGLES MEETS YOU!〜 概要

■開催日：11月22日（土）

■開催時間（予定）

・9:00〜12:00 スタジアム各所で選手が登場するイベントを開催

・12:00〜15:00 フィールド内のイベント等を開催

※内容は変更になる場合があります

■場所：楽天モバイルパーク宮城

■テーマ：EAGLES MEETS YOU!

■チケット販売スケジュール

・10月25日（土）10:00〜 年間シートオーナー、楽天イーグルス公式ファンクラブ先行販売

※楽天イーグルス公式ファンクラブは各コース順次販売開始いたします

・10月26日（日）10:00〜 一般販売