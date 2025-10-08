NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第1週の放送を終えて、制作統括の橋爪國臣よりコメントが寄せられた。

参考：ふじきみつ彦の脚本は朝ドラと相性抜群？ 『ばけばけ』で期待される“生活臭”とユーモア

本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。脚本はNHKドラマ『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』や『一橋桐子の犯罪日記』のふじきみつ彦が担当する。

リアルタイムとタイムシフトによる初回視聴者数は、NHK総合で1709.4万人、NHK BSで424.5万人、NHK総合・BS合計で1961.8万人。（※1）総合視聴率は、個人視聴率が関東で平均12.4%、関西で12.8%、鳥取・島根で15.5%、世帯視聴率が関東で22.4%、関西で21.7%、鳥取・島根で27.6%を記録した。（※2）

制作統括の橋爪は、「連続テレビ小説『ばけばけ』をご覧いただきありがとうございます。トキの物語が始まりました。トキの人生には、時にはとてもつらく悲しく、そして、恨めしいこともあります。それでも、日々の生活の中には、どこか楽しみがあり、笑って生きていく。『ばけばけ』は、そんな物語です。これから先、トキには結婚や、ヘブンさん、錦織さんとの出会いが待ち受けています。トキの大好きな怪談もたくさん出てきます。トキとヘブンがどのように出会い、夫婦になっていくのか、錦織がどのように二人と関わっていくのか、どうぞご期待ください」とコメントを寄せた。

※1【ビデオリサーチ社調べ】全国32地区で番組を1分以上視聴した人数の推計値※2【ビデオリサーチ社調べ】関東2700世帯／関西1200世帯／鳥取・島根200世帯が調査対象

（文＝リアルサウンド編集部）