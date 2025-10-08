中川翔子が10月7日、自身のInstagramを更新。双子との家族写真や退院後の心境を投稿した。

（関連：【画像】中川翔子、次男の顔に驚愕「そっくりでびっくりしてる」）

9月30日に双子の男児を出産し退院、自宅での育児がスタートした中川翔子。連日その様子をInstagramで報告をしているが、10月7日の投稿では双子に寄り添って横になる中川の写真と共に、「退院前は不安で変になってたけど退院後は人が優しい、とかだけで涙でてくる ホルモンのせい？なに？ 双子かわいい、でも涙でる 子宮が戻ろうと収縮するのがめちゃくちゃ痛い、帝王切開、退院しても身体安静にしないと本当につらい 毎日が未知 でも 双子かわいいから 涙が出る」という退院後の素直な心境を明かした。

また、「長男は黒髪ふさふさ 夫似だけど目を閉じてると栄子おばあちゃんにも似てる 次男はわたしの赤ちゃんの頃にそっくりでびっくりしてる」と、中川が赤ちゃんを抱く写真と、赤ちゃんの時の中川を母親が抱いている写真を続けて投稿。最後に「いろんなDNAが次々と！ はあ涙でる」と思いを綴った。

コメント欄には「しょこたんがママになったんだなぁー 赤ちゃんを愛おしく抱っこしてる写真を見て、見てる側としても実感して涙が出ます」「しょこたんの顔がママになってるよ この写真みながら自分も目がウルッとしてる」など、労いの声や経験者からの助言など多くの反響が届いていた。

（文=本 手）