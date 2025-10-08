ラジオ出演時のオフショット公開

人気バンド「THE BOOM」の元メンバーで、シンガー・ソングライターの宮沢和史(59)の最新ショットが話題となっている。

宮沢は「島唄」「風になりたい」などのヒット曲で知られ、今回はTOKYO FMの音楽トークバラエティ番組「ディアフレンズ」に出演。その模様を番組公式インスタグラムで公開され、スタジオ内での近影が話題になっている。

投稿では「【#宮沢和史】さんが登場!! 夏には『あなたの町で歌います♪プロジェクト』で全国各地を訪れ、音楽の旅を続けている宮沢さん 宮沢さん率いる多国籍バンド『GANGA ZUMBA』は来年で結成20周年 今年は日本とブラジルの国交130周年の節目 宮沢さんがプロデュースする#ブラジル音楽週間 についてもお話伺います」と紹介。59歳となった今も音楽と旅を軸に活動を続ける姿を伝えている。

宮沢の息子は俳優の宮沢氷魚。NHKの「大河ドラマ べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」などにも出演し、昨年1月には女優の黒島結菜との事実婚を公表したことでも注目を集めていた。 SNSでは「ソックリ」「息子さん、立派に」「親子って最近しった！」「ますます似てきた」「パパの方が男前」「『ブラジル音楽週間』って、コンサートの名前なのか!」「数年前、おおはた雄一さんが宮沢さんのモノマネ（やりとりの再現）してたのを思い出して笑った」など、音楽業界の裏話や懐かしいエピソードなどが寄せられている。



