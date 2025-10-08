国勢調査員を装う不審な男が世帯を訪ね調査票を求めてくる事案が確認され、県が注意を呼び掛けています。

【写真を見る】国勢調査員を装う不審な男が調査票求める 今後は提出済みの世帯への調査員の訪問はない！（山形）

県によりますと、先月２８日の午後１時３０分頃、最上町の世帯を国勢調査員を名乗る不審な男が訪ねてきたということです。

男は国勢調査の調査票を見せるように求めてきました。

しかし、この家の世帯主が担当の国勢調査員ではないことに気づき、調査票を見せずにいたところ、男はその場を立ち去ったということです。

男は身長がおよそ１８０センチで国勢調査員証を身に着けていなかったということです。

国勢調査などの行政機関が行う統計調査だと偽って個人情報などを求める事案は先月１日に鶴岡市でも確認されています。

■すでに提出している世帯への訪問はない！

国勢調査の提出はきょうまでとなっていて、県はすでに提出している世帯に今後、調査員が訪問することはないとしています。

今後、調査員が訪れる可能性があるのは国勢調査票を提出していない世帯のみで

今月１７日から２７日の間に訪問する場合があるということです。

調査員は顔写真付きの調査証の他、専用のバッグを携帯しています。また、国勢調査員が年収や預金額、マイナンバーやパスワードなどを聞くことはありません。

県は不審に思った場合は確認するとともに、相手の問いに答えず、県や市町村に連絡するよう呼び掛けています。