「俺だったらサッカーやめるわ」長友佑都の“股抜きヒール”に名波浩コーチが反応。報道陣の笑いを誘ったふたりのやり取り【日本代表】
日本代表の公開練習を取材する際、注視しているのが選手間の声がけやコーチとプレーヤーのやり取りだ。ちょっとしたところに“試合の見どころのヒント”が隠されており、例えば今活動の始動２日目（10月７日）には守備練習で望月ヘンリー海輝、谷口彰悟、安藤智哉、長友佑都が４バック的な形でパス回しをしており、「もしかするとパラグアイ戦で４バック採用もあるか」とそんな考えもよぎった。
この日、屋外練習に参加したのは13人（GK３名、フィールドプレーヤー10名）。早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶、長友、安藤、谷口、望月、相馬勇紀、斉藤光毅、堂安律、中村敬斗、田中碧、藤田譲瑠チマだったが、チームに明るい雰囲気をもたらしていたのはやはり“最年長”の長友だった。
特に印象深かったのは３対２のパス練習での長友の振る舞いだ。外の３人がパスを回して、中の２人がそれを阻止するロンド形式のトレーニングで、彼は「求めて、俺に」「（谷口）彰悟、精度!」と声を出して盛り上げる。
そんな長友が絶妙なヒールパスで中村の股を抜くシーンがあった。その場にいた報道陣から「おー」という声が上がると、長友は「どう？ 名波（浩）さん」と聞くと、名波コーチは「（中村）敬斗がかわいそう。俺だったらサッカーやめるわ」と冗談っぽく返していた。
報道陣の笑いを誘ったこうしたやり取りを“生”で聞けることこそ、現場取材ならではの醍醐味だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
