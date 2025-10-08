名波コーチと談笑する長友。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　日本代表の公開練習を取材する際、注視しているのが選手間の声がけやコーチとプレーヤーのやり取りだ。ちょっとしたところに“試合の見どころのヒント”が隠されており、例えば今活動の始動２日目（10月７日）には守備練習で望月ヘンリー海輝、谷口彰悟、安藤智哉、長友佑都が４バック的な形でパス回しをしており、「もしかするとパラグアイ戦で４バック採用もあるか」とそんな考えもよぎった。

　この日、屋外練習に参加したのは13人（GK３名、フィールドプレーヤー10名）。早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶、長友、安藤、谷口、望月、相馬勇紀、斉藤光毅、堂安律、中村敬斗、田中碧、藤田譲瑠チマだったが、チームに明るい雰囲気をもたらしていたのはやはり“最年長”の長友だった。

　特に印象深かったのは３対２のパス練習での長友の振る舞いだ。外の３人がパスを回して、中の２人がそれを阻止するロンド形式のトレーニングで、彼は「求めて、俺に」「（谷口）彰悟、精度!」と声を出して盛り上げる。
 
　そんな長友が絶妙なヒールパスで中村の股を抜くシーンがあった。その場にいた報道陣から「おー」という声が上がると、長友は「どう？ 名波（浩）さん」と聞くと、名波コーチは「（中村）敬斗がかわいそう。俺だったらサッカーやめるわ」と冗談っぽく返していた。

　報道陣の笑いを誘ったこうしたやり取りを“生”で聞けることこそ、現場取材ならではの醍醐味だ。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！