今年度、上半期人手不足を原因とする企業の倒産が、過去最多となりました。全国的に人手不足が広がる中、石川県内のさまざまな業種の取り組みを取材しました。

東京商工リサーチが発表した、今年度上半期の人手不足を原因とする倒産は全国で202件。



上半期としては、過去最多となりました。



人手不足は、石川県内でもさまざまな業種が、直面しています。

観光バスの事業者：

「これからシーズンになるので、絶対に大変。(若い人に来てもらうために)どうしたらいいかなと思って、勉強しに来ている」





タクシーの事業者：「まだまだ全体的には、人手不足が否めない状況です。運輸業界の魅力っていうのが、まだ皆さんに知れ渡っていないのかな」深刻な状況になっているという、バスやトラックなどのドライバー不足。

石川県庁では、運輸業界の事業者に向けた、担い手確保のセミナーが開かれました。



石川労働局によりますと、運輸業界の有効求人倍率は3倍近くとなっていて、3件の募集に対して1人しか応募がないという現状です。



路線バスの現場でも…

北陸鉄道人事部・福田 将之 次長：

「現状、定員に対して約93パーセントほどしか、運転手がおりませんので」



そこで実施しているのが…



北陸鉄道人事部・福田 将之 次長：

「大型2種免許が必要になりますので、大型2種免許の取得費用を全額補助する制度であったり、支援前よりは入社しやすくなっているのかなと思います」

50万円ほどかかるという免許取得を全額補助するなどの、未経験者でも始めやすい制度の充実です。



北陸鉄道人事部・福田 将之 次長：

「今の現状のダイヤを維持できなくなるということが、一番我々としては避けたい状況ではございますので、今のダイヤをなんとしてでも維持していきたい」



人手不足は観光業界でも…

「ありがとうございます」



石川県加賀市山代温泉の「みやびの宿 加賀百万石」。



200室以上を抱える大型の旅館ですが、人手は常に不足しているといいます。



加賀百万石・浅利 浩 部長：

「今、運転していただいたのは、別館の支配人なんです。みんなでいろんな仕事をできるような形で協力していかないと、従業員の数が足りていないので大変です」

フロントから調理、清掃、庭の整備など多岐に渡る旅館の業務。



こちらでは、1部屋を5人がかりで整えますが…



Q. 5人で何部屋くらい掃除しますか？

「30部屋くらいあるかな。多いときで」



1部屋の清掃時間は約10分。

全ての部屋を清掃し終えるには、単純計算で5時間かかります。



現在の従業員数は約100人ですが、まだ20人ほどが不足していると話します。



そこで人手不足を補うために、導入したのが掃除ロボットを始めとした最新機器。

従業員の負担軽減を進めています。



加賀百万石・浅利 浩 部長：

「人手は足りていないけれど、それはお客様に転嫁しては一番いけないことだと思っていますので、DX(デジタル技術による改革)の部分も今以上に取り込みまして、お客様をお迎えしたいと思います」

8日、労働局が開いた旅館合同での企業説明会では、参加した旅館からこんな意見が…



山代彩朝楽・大東 翔 支配人：

「年収の壁がある分だけ、4時間働けてた方が3時間になったりという形になって、結局1時間足りなくなって、誰もいないという形が現状にはなっているので」



8日からは、石川県内の最低賃金が1054円に引き上げられましたが、時給が上がることで、年収の壁に達する労働時間が短くなり、人手不足が加速するという意見です。

こうした現状に、労働局は…



石川労働局・横田 雄介 部長：

「少子高齢化ということがありますので、この売り手市場については、しばらく続いていくものと思っております。求人の差別化というところが、必要になってくるかと思います。労働者の方に訴求できるような求人内容としていただくことが、必要かなと思っております」



終わりの見えない人手不足の波。



雇用する企業側には、さまざまな取り組みが求められています。