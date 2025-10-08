桃井かおり、手作りの「おでん」を披露 大胆に投入した“ある具材”に注目集まる「初めてみたわ」「これは!!お出汁絶対おいしくなりますよねー 真似しよー」
俳優・桃井かおりが7日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「おでん」を写真で紹介すると、“ある具材”に注目が集まった。
【写真】「初めてみたわ」「これは!!お出汁絶対おいしくなりますよねー」桃井かおりの“手作り”おでん
桃井は「おでん！作ったど〜う？」と語りかけるようにつづり、厚めにカットした大根や石づきを取った“丸ごと”椎茸などの具材がたっぷり入ったおでん、おでんの土鍋を前にした姿を写した写真をアップ。「朝から？ゆっくり食べたい時に食べるつもりのワラシ」（原文ママ）と明かした。
この投稿に対し「染みてる〜」「おいしそう〜」「食べた〜い」「最高」と、食欲をそそられたファンのコメントがズラリ。
また、“おでん種”として椎茸を入れることが珍しく感じた人が多かったようで「椎茸入れるんですね」「干し椎茸はいってます？」「椎茸いりは初めてみたわ」「これは!!お出汁絶対おいしくなりますよねー 真似しよー」「椎茸そのまま美味しそう！やってみます」との反応も多数寄せられている。
【写真】「初めてみたわ」「これは!!お出汁絶対おいしくなりますよねー」桃井かおりの“手作り”おでん
桃井は「おでん！作ったど〜う？」と語りかけるようにつづり、厚めにカットした大根や石づきを取った“丸ごと”椎茸などの具材がたっぷり入ったおでん、おでんの土鍋を前にした姿を写した写真をアップ。「朝から？ゆっくり食べたい時に食べるつもりのワラシ」（原文ママ）と明かした。
また、“おでん種”として椎茸を入れることが珍しく感じた人が多かったようで「椎茸入れるんですね」「干し椎茸はいってます？」「椎茸いりは初めてみたわ」「これは!!お出汁絶対おいしくなりますよねー 真似しよー」「椎茸そのまま美味しそう！やってみます」との反応も多数寄せられている。