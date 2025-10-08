生徒減少の奥能登の公立高校 “魅力アップ”にむけ有識者が意見交わす オンライン授業の本格導入も論点に
生徒が減少している奥能登の高校が魅力あふれる場所になるように… 石川県輪島市で8日、有識者らが今後の学校づくりに向けて意見を交わしました。
石川県教育委員会・酒井 雅洋 教育長：
「奥能登5校は、各地域で唯一の高校として、地域の未来を担う人材を育成する重要な場であります。その存続は、若者、子育て世帯の人口移動にも直結する」
奥能登の公立高校の魅力づくりをテーマに、教育関係者らが参加して開かれた8日の会議。
ことしの奥能登の公立高校の出願倍率を見ると、輪島高校が0.65倍。能登高校が0.63倍。
最も低い門前が0.25倍と、もともとの過疎に加え、震災などの影響で、いずれも募集定員に満たない状況となっています。
この日の会議では、オンライン授業を本格導入し、学校単位ではなく、奥能登全体で魅力づくりに取り組む必要があるといった意見が上がりました。
石川県教育委員会・酒井 雅洋 教育長：
「小規模校だとどうしても、人間関係が特定の少ない人数になっちゃうので、いろんな人とそうやってつながるということが、オンラインで可能じゃないかと」
石川県教委では、今後も継続的に議論し、高校の魅力アップに取り組むとしています。