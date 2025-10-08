高知県は、県内15の消防本部を一つにまとめる「消防広域化」の構想を進め、2028年度に統一の「県消防局」の発足を目指しています。

県の計画に対し、高知市消防局はスケジュールの変更を含めて県に課題の解決を求めていく考えを示しました。



高知市消防局は、10月8日の高知市議会・総務常任委員会で、県が進める消防広域化構想の進捗状況を報告しました。

県の「消防広域化基本構想」は、人口減少が進む県内の消防機能の維持に向けて県内15の消防本部を1つにまとめるものです。





構想では、2028年度に仮称「広域連合高知消防局」を発足させ、2033年度に組織・業務の一元化の完成を目指しています。消防の広域化に向けては、共同指令センターや広域連合本部をどこに置くか確定していない事や、給与・勤務体制の一元化など、課題が山積しています。また、県の試算では、広域化による負担額が算出方法によって現在の消防本部の費用より増える市町村も出ています。高知市消防局は、「職員の処遇の統一性を図れず、高知市の財政負担が重くなれば、県の構想には参加できない」とし、県の計画では、課題の解決に向けて時間が足りないとの認識を示しました。■高知市消防局 中城純一局長「34市町村、15消防本部まとめていくになると色々と課題が多岐にわたっているので、県が示している令和10年（2028年）のスタートに向けては、非常に課題があるというふうに認識している」県は、今年度から市町村長や消防関係者を集めた検討委員会を立ち上げ広域化のあり方の協議を進めていますが、高知市消防局は県に対して、スケジュールありきではなく課題の解決を優先させるよう求めていくとしています。