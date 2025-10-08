北川景子、ライブ会場で思わぬ再会！ペアルック姿が話題沸騰

女優の北川景子が10月5日に自身のXを更新。お笑いトリオ・ハナコの単独公演を訪れた際、偶然隣の席に座っていたのは俳優の板垣李光人だったというエピソードを綴った。思わぬ再会に笑みがこぼれた様子で、SNS上ではファンから驚きと歓声が広がった。ふたりは現在放送中のNHK朝ドラ『ばけばけ』で親子役として共演中。映画や大河ドラマでも共演を重ねてきた息の合うコンビだ。

しかもふたりの服装はカーキとブラックで統一され、偶然にもペアルックのようだったと話題に。ネット上では「まるで親子のシンクロ」「おしゃれすぎる偶然」「豪華なツーショット」といった声が寄せられ、自然体な並びが注目を集めた。

北川は「最高に面白く、ずっと笑っていた」と公演を絶賛。ネタの構成や舞台演出の巧みさに感動し、来年も観たいと綴った。板垣も「北川さんが隣でさらに楽しかった」と反応し、舞台と観客の笑いが一体になった夜を共有した。

笑いを通じて偶然の縁を楽しむ北川景子。その柔らかな感性が、女優としての魅力をより深く輝かせている。

参考：https://twitter.com/KKeiko_official/status/1974735129651319071