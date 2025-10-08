庄内県勢懇話会が8日、酒田市で開かれ、東京都でコメ専門店を経営する西島豊造さんが「五ツ星お米マイスターが見た令和のコメ騒動」と題し、講演しました。



講演で西島さんは去年から続くコメの供給不足と価格高騰について「減反政策のミスや作況指数の統計ミス、インバウンド需要の軽視などさまざまな要素が絡み合って起こったもの」としました。

その上で「どれか1つの要素だけを直しても解決することはない」と述べ今後の市場の見通しを語りました。





スズノブ・西島豊造氏「備蓄米が無くなってしまうとどうなるかというと東京市場の一番安いコメはアメリカ米になる。政府が備蓄米をどう扱うのかこれからコメ政策をどうするのか来年の田植えをどうしていくのか早く発表してくれないと市場で一番安いコメ、週末の特売品はアメリカ米、カルローズになる。それは産地にものすごいダメージになると分かっているのかなと」西島さんはさらに「価格高騰でこのままではコメ離れが始まるという危機感からコメ業界では強制的に値段を下げようとの声もある」と指摘しました。スズノブ西島豊造氏「消費者が買える値段帯にするためには5キロ3千500円くらいです。 そこにスーパーの定番商品の価格帯があれば、つや姫なども5千円、6千円にならずに済む。消費者としてつらい買い物にならないという気がする。逆に言うと消費拡大も見込める」このほか、コメのブランド戦略について「タレントにお金を使わずアニメのキャラクターでもいいので 2倍3倍とPR量を多くして発信した方が響く」と語りました。