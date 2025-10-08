円売り再開、ドル円一時１５２．８９レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤、再び円売りの動きが強まっている。ドル円は152円台半ばでの揉み合いから上放れており、高値を152.89レベルに伸ばしている。ユーロ円は177.56レベル、ポンド円は204.98レベルにそれぞれ本日の高値を更新している。



ドル円の上昇とともに、ドル買いの動きもみられており、ユーロドルやポンドドルも上値が重くなっている。ユーロドルは1.1610台、ポンドドルは1.3410付近に再び軟化。



USD/JPY 152.75 EUR/JPY 177.47 GBP/JPY 204.84

