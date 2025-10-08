アジア株 総じて下落、台湾株は反落 アジア株 総じて下落、台湾株は反落

東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 26829.46（-128.31 -0.48%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 27063.68（-148.27 -0.54%）

韓国総合株価指数 3549.21（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8947.62（-9.19 -0.10%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82031.81（+105.06 +0.13%）



８日のアジア株は総じて下落。米国株の下落を受けて、アジア株もおおむね軟調な推移を見せた。台湾株は反落。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が２％超の下落となったことなどを受けて、半導体関連株を中心に売り優勢の展開となった。



香港ハンセン指数は続落。衛生用品メーカーの恒安国際集団（ハンアン・インターナショナル）、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）が買われる一方で、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、バイオテクノロジー会社のメソブラストが買われる一方で、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズ、娯楽サービスのタブコープ・ホールディングスが売られた。

