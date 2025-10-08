ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８３ｂｐに縮小、伊８０ｂｐとの逆転は解消せず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.694
フランス　　　3.526（+83）
イタリア　　　3.494（+80）
スペイン　　　3.229（+54）
オランダ　　　2.854（+16）
ギリシャ　　　3.354（+66）
ポルトガル　　　3.088（+39）
ベルギー　　　3.242（+55）
オーストリア　2.998（+30）
アイルランド　2.944（+25）
フィンランド　3.06（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）