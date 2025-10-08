ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８３ｂｐに縮小、伊８０ｂｐとの逆転は解消せず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.694
フランス 3.526（+83）
イタリア 3.494（+80）
スペイン 3.229（+54）
オランダ 2.854（+16）
ギリシャ 3.354（+66）
ポルトガル 3.088（+39）
ベルギー 3.242（+55）
オーストリア 2.998（+30）
アイルランド 2.944（+25）
フィンランド 3.06（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
