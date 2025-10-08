国道のトンネル工事のため全線で運休しバスによる代行輸送を行っているJR陸羽西線が来年1月に運転再開するのを前に8日から、列車の訓練運転が始まりました。



中川悠アナウンサー「JR余目駅です。3年以上運休していた列車が今、駅を出発しました。 久しぶりに陸羽西線の車両が走行しています」



訓練運転が始まったのは新庄駅と酒田駅を結ぶJR陸羽西線です。陸羽西線は並行する国道47号「高屋道路」のトンネル建設工事で2022年5月から全線で運休となっています。現在は、バスによる代行輸送が行われています。

山形河川国道事務所によりますと、掘削工事がことし8月に完了したことから、JRは来年1月16日に列車の運転を再開することを決めました。

運転再開に先がけて8日から訓練運転が始まり、新庄駅と酒田駅を1往復運転しました。鉄道の運休後、線路を列車が走るのはおよそ3年5か月ぶりです。



沿線の住民「2、3日前から線路の掃除をやっていた。運転再開すれば今度駅もにぎやかになるのではないかと。走っていただくと楽しいなと」



列車の運転再開を受けてバスの代行輸送は運転再開前日の1月15日に終了するということです。

