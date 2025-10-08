俳優の山口智子が８日、大阪市内で「新潟食と酒の大祭典」（９日開幕、あべのハルカス近鉄本店）のスペシャルイベントに登場した。

２日にこれまで所属した芸能事務所「研音」から、年末で独立することを発表して以降、初めて取材に応じた山口は、今後の活動について「一人の人間として地球に生まれたからには、できるだけ皆さんが幸せで豊かになっていくようなエンターテイメント活動を目指したいと思います」と表明。「食文化もドラマも映画も、全部含めて、みんなが幸せになるためのエンターテイメントだと思いますので、地球の幸せのエンタメを目指します。日々、チャレンジですね」と語った。

この日は昨年に続き、新潟の酒と食の魅力と伝えるイベントのアンバサダーとして登場。「青空の元で飲む日本酒の美味しさは最高だと信じているんです」と、オススメの飲み方を紹介。「しかも午前中から飲むお酒の味は本当に細胞に染み渡る、開放的に太陽や風が行き交っているところで、健康的に午前中から飲む日本酒のシチュエーションは、もっと広まってもいいんじゃないかと思います。何も日が暮れてからに限ることは全然ない気がしています」と、持論を展開していた。