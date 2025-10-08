歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。

オフショットを公開しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「長丁場の通しリハ終わって バケツの水かぶったような汗だくで 次のスタジオへ到着しました とゆーより連行されました」 「無の境地の顔になってます」





投稿されたのは、浜崎さんがTシャツ姿で、ストローを挿したドリンクを持ってカメラを見つめている画像。この画像に浜崎さんは、「長丁場の通しリハ終わって バケツの水かぶったような汗だくで次のスタジオへ到着しました。とゆーより連行されました。無の境地の顔になってます」と、綴っています。









それでも現在「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025」のライブツアー中で、10月11日に中国・杭州での公演を控える浜崎さんは、「もすこし頑張ったろかーーーい!」「 一座の皆様、お疲れ様 素敵でした」と、元気に締めくくりました。







この投稿をみたファンからは、「長丁場お疲れ様 無のあゆちゃんも可愛すぎる」・「滝汗かいたお顔には見えな〜い 素顔がホントに可愛いよねぇ」・「全く疲れた表情を見せないあゆ。お疲れ様でした。ゆっくり休んで下さい」といった声が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】