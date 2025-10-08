NST新潟総合テレビが国税局から約11億円の所得隠しを指摘された問題で、日本民間放送連盟（民放連）は8日、NSTに厳重注意を行ったと発表しました。



民放連によりますと、長期にわたる不適切な経費処理や、取引先に対する過剰な利益供与を見過ごすといった重大なガバナンス不全が、民放業界全体のガバナンスに対する不審や不安を惹起することになりかねないとして8日、民放連の早河会長名の文書で厳重注意を行ったということです。





また、NSTが公表した再発防止策の実行や進捗状況についても報告を求めています。この問題はNSTがCM制作費として架空の経費を計上するなどして国税局から2018年度からの6年間で11億円を超える所得隠しを指摘されたものです。これを受けNSTが外部調査委員会を設置。10月3日付けで外部調査委員会の調査報告書を公表していました。さらに民放連は会員各社に対し、今回の事案について情報共有するとともに、不適切な経費処理や不適正な営業活動が行われていないか改めて点検するよう同日文書で要請しました。民放連は8日、緊急対策委員会を開催し、NSTの外部調査委員会が取りまとめた調査結果報告書の内容を踏まえ、対応を決定したということです。