前の住人も被害を受けていた！ ご近所さんからは「我慢すれば」と言われるが／隣の家からのチカチカが止まらない話
『隣の家からのチカチカが止まらない話』（サル山ハハヲ/KADOKAWA）第6回【全11回】
【漫画】『隣の家からのチカチカが止まらない話』を第1回から読む
念願の一軒家を購入した立山一家。ご近所さんも良い人ばかりで始めは満足していたのだが、引っ越しからしばらくして、隣の家の窓から“チカチカ”と照らされる謎の光に悩まされるようになる。妻の春奈が役所や警察に相談するも、実害がない状況では動いてくれず、状況を知っていそうな不動産会社の担当者にはシラをきられてしまう。そして、夫は多忙を理由に解決を後回しにするばかり。そんなある日、春奈は隣人の謎の光に隠された衝撃のメッセージに辿り着いて――？ ライブドアブログとInstagramで反響を呼んだ話題作『隣の家からのチカチカが止まらない話』をお楽しみください！
■お隣の事情
【漫画】『隣の家からのチカチカが止まらない話』を第1回から読む
念願の一軒家を購入した立山一家。ご近所さんも良い人ばかりで始めは満足していたのだが、引っ越しからしばらくして、隣の家の窓から“チカチカ”と照らされる謎の光に悩まされるようになる。妻の春奈が役所や警察に相談するも、実害がない状況では動いてくれず、状況を知っていそうな不動産会社の担当者にはシラをきられてしまう。そして、夫は多忙を理由に解決を後回しにするばかり。そんなある日、春奈は隣人の謎の光に隠された衝撃のメッセージに辿り着いて――？ ライブドアブログとInstagramで反響を呼んだ話題作『隣の家からのチカチカが止まらない話』をお楽しみください！
■お隣の事情