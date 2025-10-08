日本代表がW杯前にイングランド代表と対戦か…イギリス大手紙が報じる
イングランド代表が2026年のFIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた準備の一環として、同年3月に日本代表、ウルグアイ代表との国際親善試合を検討しているようだ。イギリスの大手紙『ガーディアン』が報じている。
イングランドは現在、欧州予選のグループKで首位を独走。出場権獲得に迫る中、来年3月の強化試合の計画も進めている。
報道によると、12月の抽選結果も考慮されるというが、すでに出場を決めている日本、ウルグアイとウェンブリー・スタジアムで対戦する可能性があるという。
同紙は「(トーマス・)トゥヘル監督が今年初めに就任して以来、イングランド代表は主にヨーロッパのチームと対戦している。ワールドカップ前には、さまざまなスタイルのチームと対戦する機会を得る必要がある」と指摘した。
イングランドが最後に南米勢と対戦したのは、昨年3月にホームで行われたブラジルとの親善試合(●0-1)。2022年W杯でイランに勝利(○6-2)して以来、アジアサッカー連盟(AFC)のチームとは戦っていない。
