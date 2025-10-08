原因は自分にある。の新曲「トレモロ」が、10月18日（土）からABCテレビ(関西ローカル)にて放送するドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』のオープニング曲に決定した。

ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』は同名BL小説を原作に、連続ドラマ初主演の藤本洸大と、『仮面ライダーギーツ』で知られる簡秀吉がダブル主演を務める。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる一軍スター高校生4人組と同じ班になった平凡男子・日置（藤本）が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメン・渡会（簡）に執着されてしまう学園格差ラブストーリー。今回、原因は自分にある。からメンバーの桜木雅哉も出演し、“四天王”の一人を演じる。

オープニング曲「トレモロ」はドラマのために書き下ろされ、距離のある二音を反復する奏法“トレモロ”のように、隣り合わない二人が何度も響き合い、心を近づけていく姿を描いた、きらめきと甘酸っぱさに満ちた青春ソングになっている。楽曲は10月18日(土)の初回放送で初解禁されるとのこと。

原因は自分にある。は、今月15日には4thシングル「パラノイドランデブー」もリリースする。

「パラノイドランデブー」先行配信

ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』

【放送・配信情報】

ABC テレビ（関西ローカル）

2025年10月18日（土）放送スタート 毎週土曜深夜 1時〜1時30分

★ABC テレビでの放送後、TVer・ABEMA で見逃し配信

FOD では独占配信！ 【番組公式ホームページ】

https://www.asahi.co.jp/schooltrip/ 【番組公式ＳＮＳ】

◆公式 X◆@dramal_abc

◆公式 Instagram◆@dramal_abc

◆公式 TikTok◆@schooltrip_abc

◆公式 LINE アカウント◆https://lin.ee/a3mKfaf 【原作情報】

原作：隠木鶉 「修学旅行で仲良くないグループに入りました」

（BeLuck 文庫／スターツ出版刊）

https://novema.jp/article/starts/shunaka/drama 【キャスト＆スタッフ】

出演 藤本洸大 簡秀吉

桜木雅哉（原因は自分にある。） 福田歩汰（DXTEEN） 清水海李

水戸由菜 山田健人 相羽星良 彩香 泉有乃 ほか

原作 隠木鶉『修学旅行で仲良くないグループに入りました』 （BeLuck 文庫／スターツ出版刊）

脚本 山下すばる

音楽 鈴木ヤスヨシ

主題歌 「両片想い」DXTEEN

オープニング曲 「トレモロ」原因は自分にある。

演出 進藤丈広 藤澤浩和 ハセガワタクヤ 安見悟朗

企画 高石明彦（The icon）

プロデューサー 寺川真未 細野夏希（ABC テレビ） 矢ノ口真実（The icon）

制作協力 The icon

制作著作 ABC

4thシングル「パラノイドランデブー」

2025年10月15日発売

予約購入URL： https://lnk.to/genjibu_4thsg ■CD収録内容

各形態共通 3曲

・パラノイドランデブー

・ビネットネット

・希望的観測の定義 ■Blu-ray収録内容

初回限定盤

「Paradox Re:Write」 Performance Video / 「パラノイドランデブー」 Behind The Scenes ゲンジブ観測所限定盤

「はい、チーズ」平成バイブスでテンアゲ！プリ企画 ■仕様

【初回限定盤】税抜3,600円(税込3,960円) UPCH-7780 スリーブケースCDBlu-rayブックレット初回限定盤ユニットトレカ(全3種中ランダム1種)初回限定盤グループトレカ(全2種中ランダム1種)初回限定盤ステッカー(全2種セット) 【通常盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-6048 CDブックレット通常盤ユニットトレカ (全3種中ランダム1種) 【大倉空人盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7781 CDブックレット大倉空人ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【小泉光咲盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7782 CDブックレット小泉光咲ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【桜木雅哉盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7783 CDブックレット桜木雅哉ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【長野凌大盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7784 CDブックレット長野凌大ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【武藤潤盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7785 CDブックレット武藤潤ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【杢代和人盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7786 CDブックレット杢代和人ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【吉澤要人盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7787 CDブックレット吉澤要人ソロトレカ(全3種中ランダム1種) 【ゲンジブ観測所限定盤】税抜7,200円(税込7,920円) PROJ-5913

スペシャルボックス仕様 CDBlu-rayフォトブック 40ページゲンジブ観測所限定盤ソロトレカ(全7種セット)ゲンジブ観測所限定盤グループトレカ(1種)ゲンジブ観測所限定盤ステッカー(全2種セット)グループミニ色紙(1種)グループ折りポスター(1種)

※ゲンジブ観測所会員限定での販売となります。

（以下サイトにて会員認証後、UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただけます。）

https://genjibu.jp/feature/515a68510350b652da7ef15671d74fc9?normalbrowse=1 CDBlu-rayフォトブック 40ページゲンジブ観測所限定盤ソロトレカ(全7種セット)ゲンジブ観測所限定盤グループトレカ(1種)ゲンジブ観測所限定盤ステッカー(全2種セット)グループミニ色紙(1種)グループ折りポスター(1種)※ゲンジブ観測所会員限定での販売となります。（以下サイトにて会員認証後、UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただけます。）https://genjibu.jp/feature/515a68510350b652da7ef15671d74fc9?normalbrowse=1 ■CD ショップ別特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全8種のうちランダム1枚）

・HMV：オリジナルランダムクリアトレーディングカード HMV ver. （全8種のうちランダム1枚）

・TOWER RECORDS：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver. （全8種のうちランダム1枚）

・TSUTAYA RECORDS：ましかくブロマイド<89mm角>（全8種のうちランダム1枚）

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー（全8種のうちランダム1枚）

・セブンネットショッピング：オリジナルジャケ写缶バッチ（絵柄は各形態のジャケット写真となります。）

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(全8種のうちランダム1種)

・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種)

イベント情報

＜4thシングル「パラノイドランデブー」リリース記念特典会＞

・2025年11月9日(日)：幕張メッセ 展示ホール７

・2025年11月16日(日)： みやこめっせ 第3展示場

※イベント詳細は以下にてご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-07-13-2/ ＜4thシングル「パラノイドランデブー」リリースイベント＞（※終了分は割愛）

・2025年10月15日(水)都内某所 ※当選者のみにご案内します

・2025年10月19日(日) 千葉／豊砂公園 野外特設ステージ（イオンモール幕張新都心・横）

・2025年10月26日(日) 千葉／セブンパークアリオ柏 スマイル・パーク

※その他イベント詳細は以下にてご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-08-04/

