ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、11月28日(金)にリリースする『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayより「Where We Go」ライブ映像を公開した。

「Where We Go」は、佐々木彩夏の10回目となるソロコンサート＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜＞に向けて制作された楽曲で、「人生の旅路」をテーマにしたダンスポップナンバーとなっている。

今回公開された映像は、ライブ本編のラストに披露された楽曲で、旅（ライブ）を振り返るような写真が映し出されたり、ライブ本編で佐々木が訪れた国の衣装を身に纏ったダンサーが出てくるなど旅の総集編を見ているかのような演出となっている。旅を締めくくるとともに、次の行き先への期待を膨らませるパフォーマンスをぜひ観てほしい。

『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayは、2024年9月28日（土）に東京・Zepp Hanedaにて開催されたソロコンサート＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞と、2025年6月14日（土）に東京・TOKYO GARDEN THEATERで開催されたソロコンサート『AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜』の2作が1つのパッケージに収録される。数量限定商品となっており、本日より10月26日(日)までがファンクラブ先行予約期間だ。また該当期間の中で10月13日(祝月)までに予約した方全員に『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ LIVE Blu-ray』ポストカード2枚セットが付与される。

2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞は、毎年開催しているソロコンサート「AYAKA NATION」としては初の全国3ヶ所・東名阪Zeppツアーで開催されたライブ。タイトルの通り「秘密のVIP ROOM」というコンセプトが掲げられ、ライブ参戦者にはあーりんからの招待状が届けられたり、客席の1人を“超VIP”と称して、ステージに招き入れるというサプライズ企画が実施されるなどの演出が実施された。ポールダンス、ラスベガスのショーを彷彿させる豪華なセットと楽曲や、DJ A-RINとしてメドレーやリミックスを披露するなど佐々木としての挑戦も含まれたソロコンサートとなった。

2025年に開催された＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜＞は、“VIP ROOM A⁺”という2024年のライブツアーの世界観を踏襲しつつ、“〜the Voyage〜”というサブタイトルのもと「航海」がコンセプトとなったライブ。ソロ楽曲やももクロ曲を織り交ぜながら世界旅行するというセットリストとそれぞれの地域に合わせた衣装が特徴的なソロコンサートとなった。

■佐々木彩夏『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-ray

お届け日：2025年11月28日（金）

特設サイト：https://mcz-release.com/live/ayaka_nation_vip/

予約リンク：https://mailivis.jp/shop/r/r6-momoclo/ 品番：NXD-1120〜1

価格：\12,100（税抜価格：￥11,000）

形態：Blu-ray2枚

音声：リニアPCM 2ch ＜収録内容＞

[Blu-ray]

DISC1：AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」in Zepp Haneda

DISC2：AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜 ▼公演セットリスト

2024年9月28日（土）

【AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」in Zepp Haneda】

01.Lady Cat

02.Ladybird

03.Bunny Gone Bad

04.A-RIN NEW SCHOOL HIP HOP メドレー（produced by A.G.O.）

05.桃照桃神

06.リバイバル

07.Girls Meeting

08.Memories, Stories

09.追憶のファンファーレ

10.レディ・メイ

11.Guns N’ Diamond

12.ロードショー

＜ENCORE＞

13.あーりんは反抗期！

14.あーりんはあーりん♡

15.空でも虹でも星でもない

16.だって あーりんなんだもーん☆ 2025年6月14日（土）

【AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜】

01.Ladybird

02.華麗なる復讐

03.『Z』の誓い

04.満漢全席

05.GOUNN

06.VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜 南国トロピカルメドレー

07.Early SUMMER!!!

08.More & More feat. ももいろクローバーZ

09.LOST CHILD（Jersey-Trap Edit）

10.ジョイフルワンダーランド

11.Grenade

12.SPECIALIZER

13.鉄血†Gravity

14.My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

15.Lady Cat

16.黒い週末

17.Where We Go

＜ENCORE＞

あーりんちゅあ

18.A-rin Kingdom

19.Link Link

20.ハッピー♡スイート♡バースデー！（A-rin 10th Anniversary ver.）

21.あーりんは反抗期！

22.だって あーりんなんだもーん☆ ■スケジュール

●ANGEL EYES会員先行予約期間：

2025/9/10（水）18:11 〜 2025/10/26（日）23:59

※予定数に達し次第、受付終了となります。

商品お届け日：2025/11/28（金）予定 ●キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]

一般予約期間：2025/11/4（火）18:11 〜（予定）

※ANGEL EYES会員先行予約期間に予定数に達した場合はキングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]での発売はございません。

※予定数に達し次第、受付終了となります。

商品お届け日：2025/11/29（土）以降予定 ■プレゼント企画

AE限定早期予約者特典

└本商品を下記期間内にてご予約いただくと、もれなく予約者全員に『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ LIVE Blu-ray』ポストカード2枚セットをプレゼント！

※早期予約対象期間：2025/9/10（水）18:11 〜 2025/10/13（祝月）23:59