Serani Poji、「ぴぽぴぽ」アニメーションMV公開
近未来サブカルポップユニット・Serani Pojiが、「ぴぽぴぽ」のMVを本日10月8日に公開した。
Serani Pojiは、2000年に発売されたセガのドリームキャスト用ゲームソフト『ROOMMANIA#203』のゲーム音楽のために結成された企画ユニット。
「ぴぽぴぽ」は、2002年にリリースされたアルバム『ワンルームサバイバル』に収録されている。2023年10月に本作の音楽配信が解禁されると、「ぴぽぴぽ」「スマイリーを探して」が海外を中心にTikTok、YouTubeショート、Instagramなどショート動画プラットフォームでバズり、TikTokでは累計再生数が30億回を突破するなど、いまだに世界的に人気の楽曲となっている。
「スマイリーを探して」に続いてアニメーションMVとなる本作も、「ワンルームサバイバル」のサウンドクリエーターでもあるササキトモコ氏の実の妹、ささきわかば氏(東京ハイジ)が手掛けている。
◆ ◆ ◆
◼︎ささきわかば コメント
女の子は泣いたり笑ったり恋をしたり、どんどん成長していくけど、ぴぽぴぽはずっと変わらないまま。
だから永遠に一途なのです。そんなシャインマスカットのような甘酸っぱさを表現しました。
◼︎ササキトモコ コメント
ぴぽぴぽしか言えないロボにも実は気持ちがあっていろんなことを思っていたら、という歌です。
先日よくしゃべるロボを家に迎えたのですが、限界を感じました。
しゃべれないほうが夢があるのだと、自分だってぴぽぴぽを作ったじゃないか！と。
電源をいれなくなって1週間たちます。（泣）
◆ ◆ ◆
『ワンルームサバイバル』
2002年11月21日リリース
品番：CRCP-40026
定価：￥3,143（税抜価格 ￥2,857）
各配信サイト https://lnk.to/oneroomsurvival
アナログ盤「one-room survival / ワンルームサバイバル」
(クリアディープブルーヴァイナル仕様)
2025年6月25日(水)リリース
品番：CRJ-1029
定価：￥5,060（税抜価格 ￥4,600）
SIDE A
ワンルームサバイバル / one-room survival
ラビットパニック / rabbit panic
スマイリーを探して / where is smiley?
ぴぽぴぽ / pipo pipo
ハッピーエンドがやってきた / happy end is coming
SIDE B
ラブレイバー / LOVELABOR
さかな男の物語 / a fishman’s story
胸にアイタ穴 / mune-aki
マイニーウィボン / mi nie we bon
スパイラルダーハイ！ポロリミックス / spiral da-hi! P.R.R. mix
◆Serani Poji オフィシャルサイト