他人の顔色を窺って生きてきた少女。不愛想な男を怖がらない理由は？／泣いてみろ、乞うてもいい
『泣いてみろ、乞うてもいい』（VAN JI：漫画、Solche：原作/KADOKAWA）第3回【全3回】
【漫画】『泣いてみろ、乞うてもいい』を第1回から読む
母に捨てられ、父を亡くした少女・レイラ。身寄りのない彼女は親戚の家をたらい回しにされた後、隣国で公爵家の庭師をしているビルのもとへ送られる。ひとり国境を越えたレイラは、不器用ながら温かいビルのもとで、鳥を愛する少女へと成長していく。しかし、初対面の若き当主・マティアスからいきなり銃口を向けられてしまい…？海外発の珠玉のラブロマンス『泣いてみろ、乞うてもいい』をお楽しみください。
【海外発！ローカライズコミックフェア2025秋開催中！】（10/3〜10/23まで）
