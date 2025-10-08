くるり、畳野彩加（Homecomings）をゲストボーカルに迎えた新曲「Regulus」配信＋＜京都音楽博覧会＞くるりバンドメンバー発表
くるりが、自身の4ヶ月連続配信リリースの第2弾となる新曲「Regulus」を10月10日(金)より配信することが決定した。
今作は胸が高鳴るドラムと澄んだギターに、フレンチホルンとバスーンが重なり、ふくよかで透明感のあるハーモニーを奏でる。Homecomingsの畳野彩加をゲストボーカルに迎え、ふたりの歌声が爽やかに響き合うのも大きな聴きどころだ。バンドメンバーには盟友あらきゆうこ（Dr/Per）、初参加の高島翔大（Bassoon）、｢潮風のアリア｣で印象を残した米崎星奈（French horn）が加わり、瑞々しい広がりを添えた。
また、今週末に行われる主催音楽イベント＜京都音楽博覧会2025＞における、くるりのバンドメンバーが発表となった。
3月に大盛況で幕を閉じた＜ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜＞にも参加した、不動のサポートメンバー石若駿、松本大樹、野崎泰弘、カルテットチーム須原杏、奈須田弦、秀岡悠汰、佐藤響、に加え10月10日(金)にリリースされる｢Regulus｣でゲストボーカルとして参加したHomecomings畳野彩加、9月12日(水)リリースの｢ワンダリング｣に印象深いフィドル演奏を響かせた山田周も参加する。さらに、直近のくるりライブサポートでも活躍するsenoo rickyが加わり、石若駿と共に、二人のドラマーによる特別編成で臨むとのことだ。
■デジタルシングル「Regulus」
2025年10月10日（金）配信スタート
https://lnk.to/Quruli_Regulus
■「Regulus」歌詞
レグルスは白く輝き始める
いつか望みを叶えるとしても
夢から醒めると忘れてしまうと
遠い昔の星は知っている
海岸通りを行き交う人々
風を潜って家路を急ぐよ
あなたはきっとカモメのように
飛び立つことを恐れているけど
浮かんだアイデア 思い出せるかな
あなたの心は錆びつかず
遠く遠くまで飛べた
あの日の記憶と結びつくことも 星は知っている
レグルスは白く輝き始める
いつか望みを叶えるとしても
夢から醒めると忘れてしまうと
遠い昔の星は知っている
海岸通りを行き交う人々
風を潜って家路を急ぐよ
あなたはきっとカモメのように
飛び立つことを恐れているけど
浮かんだアイデア 思い出せるかな
あなたの心は錆びつかず
遠く遠くまで飛べた
あの日の記憶と結びつくことも 星は知っている
◾️＜京都音楽博覧会2025 in梅小路公園＞
出演：くるり（両日出演）
【10月11日（土）】くるり / ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / Omoinotake / 岸田繁弦楽四重奏 / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / 10-FEET
【10月12日（日）】くるり / 青葉市子 / ASKA / 岸田繁弦楽四重奏 / SHISHAMO / マカロニえんぴつ / RIP SLYME
＜「京都音楽博覧会2025」くるりメンバー＞
岸田繁 / 佐藤征史 / 石若駿 / senoo ricky / 松本大樹 / 野崎泰弘
須原杏 / 奈須田弦 / 秀岡悠汰 / 佐藤響 / 山田周 / 畳野彩加(Homecomings)
公演日：2025年10月11日（土）12日（日）開場10:00 / 開演11:30
会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3）
問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888（平日 12:00〜17:00）
オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/2025/
■＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞
2025年
11月15日(土) 横浜・KT Zepp Yokohama
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp
11月23日(日) 和歌山・和歌山 SHELTER
開場 17:15／開演 18:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp
11月24日(月/祝) 兵庫・神戸 Harbor Studio
開場 17:15／開演 18:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp
11月29日(土) 香川・高松 Festhalle
開場 17:15／開演 18:00
問い合わせ先：DUKE 高松 TEL 089-947-3535 https://www.duke.co.jp
11月30日(日) 広島・広島 Club QUATTRO
開場 17:15／開演 18:00
問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp
12月10日(水) 長野・長野CLUB JUNK BOX
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：FOB 新潟 TEL 025-229-5000（平日 11:00〜17:00）https://www.fobkikaku.co.jp/
12月12日(金) 新潟・新潟 LOTS
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：FOB 新潟 TEL 025-229-5000（平日 11:00〜17:00）https://www.fobkikaku.co.jp/
12月16日(火) 秋田・秋田 Club SWINDLE
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：仙台放送エンタープライズ TEL 022-215-4455（平日11:00〜16:00）www.shep.co.jp
12月18日(木) 宮城・仙台 Rensa
開場 18:15／開演 19:00
問い合わせ先：仙台放送エンタープライズ TEL 022-215-4455（平日11:00〜16:00）www.shep.co.jp
2026年
1月11日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp
1月18日(日) 北海道・Zepp Sapporo
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp
1月25日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp
1月27日(火) 愛知・Zepp Nagoya
開場 187:00／開演 198:00
問い合わせ先：JAILHOUSE TEL 052-936-6041(平日 11:00〜15:00）https://www.jailhouse.jp
1月30日(金) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)
開場 18:00／開演 19:00
1月31日(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp
【チケット料金：前売】
＜ライブハウス公演＞
⼀般 ￥7,000（D別）
学割 ￥5,000（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】
＜Zepp公演＞
1Fスタンディング
⼀般 ￥7,500（D別）
学割 ￥5,500（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】
2F指定席
一般 ￥8,500（D別）
※未就学児童⼊場不可（保護者同伴の場合は可）
＊但し指定席の場合は基本的にお⼦様の膝上での鑑賞はお断りさせて頂き、お1⼈様1枚のチケットが必要となります。
一般発売日：2025年10月11日(土)12時〜
【プレイガイド】
ローソンチケット http://l-tike.com
チケットぴあ http://t.pia.jp/
イープラス http://eplus.jp
