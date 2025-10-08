ステージ袖にはけると“あの大物歌手”の姿も TEAM SHACHI秋本帆華、関東ラストワンマンライブ裏話を披露「本当に優しくて」
アイドルグループ・TEAM SHACHIの秋本帆華が9月24日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。関東ラストワンマンライブの裏話を披露した。
秋本帆華 =17LIVE提供
○ステージ袖にはけると…
TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!」を開催。事務所の先輩グループであるももクロも駆けつけた。
秋本は「皆さんも知ってると思うんですけど、ももクロちゃんがオープニングアクトをやってくれて」としみじみ。また、「でね! (ライブが)終わってから、しおりんの舞台が23日まであったから、それまで連絡をしないで。千秋楽が終わってから連絡をさせてもらったんですけど、そしたら『ごはん行こうね! お姉さんがなんでもおごってあげる!』って! うれしい言葉をいただいて」と明かした。
さらに、秋本は「(ステージの)袖にはけたときに、バンド民とブラス民と瀬戸口さんと(笑)、ももクロちゃんと、HYDEさんが待っててくれて」と回想。そして、「HYDEさんとお話するのは、TEAM SHACHIとして出させていただいたハロウィンパーティー以来だったんですけど、本当に優しくて。始まる前に、メンバーそれぞれにお花をもらって、(咲良)菜緒が『わわっ……!』ってなってました」と振り返った。
なお、咲良は自身のインスタグラムで、ライブを見にきてくれたHYDEへの感謝の気持ちをつづっている。
【編集部MEMO】
TEAM SHACHIは、スターダストプロモーション内スタープラネット所属、愛知県出身の秋本帆華、咲良菜緒、大黒柚姫、坂本遥奈 からなる女性グループ。前身グループである、チームしゃちほこから2018年10月22日に改名。2025年2月、同年12月で解散することを発表した。
