ニッポンの社長『ダブルインパクト』初代王者も周囲が困惑？ エバースは養成所での衝撃的な出会い告白
8日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、ニッポンの社長とエバースが来店する。
【写真】共通点は「野球が大好きな2組」ニッポンの社長＆エバースが登場
新しい賞レース「ダブルインパクト」で優勝したニッポンの社長が登場。“初代王者”という前例のない立場に、周囲も困惑（？）。ケツは「先輩から可愛がられない…」と悩みを吐露する。
いま大注目の若手・エバースは、同期は四千頭身やザ・マミィで、実は“第7世代”。最近までゴミ屋敷で同居生活（？）、同期に大幅遅れてブレイクした理由とは。コンビ結成のきっかけは、養成所での衝撃の出会いだった。佐々木が「町田が一番声大きくて一番スベってた」と打ち明ける。
