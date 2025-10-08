齊藤京子＆大友花恋の“母娘”ショットが話題「親子とは！」「素敵な笑顔の親子ショット」
元日向坂46・齊藤京子（28）と俳優・大友花恋（25）が7日、同日にスタートしたカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11:00）の公式SNSに登場。水野美紀（51）演じる55歳の篠原玲子が“生まれ変わった”姿を演じる齊藤と、玲子の娘役を演じる大友との2ショットが公開された。
【写真】「これ実は“親子ショット”なんです」仲良くピースをする齊藤京子＆大友花恋
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘（大友）を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
インスタの投稿では、「なんだか仲良し？これ実は『親子ショット』なんです」とのコメントとともに、2人がソファで仲良く座りピースをするショットが公開された。
この投稿にコメント欄では「笑顔が可愛いです！劇中でもこんな仲睦まじい姿が見られると嬉しいです…！」「親子とは！楽しみにしてます」「素敵な笑顔の親子ショットありがとうございます」などの声が寄せられている。
