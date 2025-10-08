　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 228(　　 228)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　84(　　　84)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　11(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 547(　　 131)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　31(　　　31)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 573(　　 573)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2230(　　1271)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 114(　　　74)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3706(　　2174)
　　　　　 　 　11月限　　　　 383(　　 151)
　　　　　 　 　12月限　　　 72829(　 32613)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 463(　　 263)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　12)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2465(　　 915)
　　　　　 　 　11月限　　　　 575(　　 233)
　　　　　 　 　12月限　　　 37055(　 17877)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 118(　　 118)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　11月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　12月限　　　　3711(　　3711)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 507(　　 507)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 607(　　 607)
　　　　　 　 　11月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　12月限　　　 18420(　 18420)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース