主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 228( 228)
TOPIX先物 12月限 84( 84)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 547( 131)
TOPIX先物 12月限 31( 31)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 573( 573)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2230( 1271)
3月限 31( 29)
TOPIX先物 12月限 114( 74)
日経225ミニ 10月限 3706( 2174)
11月限 383( 151)
12月限 72829( 32613)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 463( 263)
3月限 22( 12)
日経225ミニ 10月限 2465( 915)
11月限 575( 233)
12月限 37055( 17877)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 118( 118)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 131( 131)
11月限 108( 108)
12月限 3711( 3711)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 507( 507)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 10月限 607( 607)
11月限 55( 55)
12月限 18420( 18420)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
