主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3602( 1872)
TOPIX先物 12月限 2379( 2032)
日経225ミニ 10月限 5835( 850)
12月限 5490( 5420)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3606( 359)
TOPIX先物 12月限 1475( 1235)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 291( 0)
TOPIX先物 12月限 663( 605)
日経225ミニ 10月限 2855( 2855)
12月限 2877( 2877)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1398( 876)
TOPIX先物 12月限 2255( 898)
日経225ミニ 10月限 20200( 0)
12月限 15( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2392( 0)
TOPIX先物 12月限 1357( 607)
日経225ミニ 10月限 19500( 500)
11月限 1( 1)
12月限 1942( 1942)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 250( 250)
12月限 1957( 1957)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3436( 2246)
3月限 44( 36)
TOPIX先物 12月限 939( 855)
日経225ミニ 10月限 3202( 1702)
11月限 560( 304)
12月限 85276( 37852)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 628( 472)
3月限 13( 9)
日経225ミニ 10月限 2724( 964)
11月限 434( 186)
12月限 37645( 18937)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 287( 287)
11月限 128( 128)
12月限 4105( 4105)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 695( 695)
3月限 43( 43)
日経225ミニ 10月限 537( 537)
11月限 59( 59)
12月限 25152( 25152)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
