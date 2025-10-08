　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3602(　　1872)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2379(　　2032)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5835(　　 850)
　　　　　 　 　12月限　　　　5490(　　5420)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3606(　　 359)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1475(　　1235)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 291(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 663(　　 605)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2855(　　2855)
　　　　　 　 　12月限　　　　2877(　　2877)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1398(　　 876)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2255(　　 898)
日経225ミニ　 　10月限　　　 20200(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2392(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1357(　　 607)
日経225ミニ　 　10月限　　　 19500(　　 500)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　1942(　　1942)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 250(　　 250)
　　　　　 　 　12月限　　　　1957(　　1957)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3436(　　2246)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　36)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 939(　　 855)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3202(　　1702)
　　　　　 　 　11月限　　　　 560(　　 304)
　　　　　 　 　12月限　　　 85276(　 37852)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 628(　　 472)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　 9)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2724(　　 964)
　　　　　 　 　11月限　　　　 434(　　 186)
　　　　　 　 　12月限　　　 37645(　 18937)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 287(　　 287)
　　　　　 　 　11月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　12月限　　　　4105(　　4105)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 695(　　 695)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　43(　　　43)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 537(　　 537)
　　　　　 　 　11月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　12月限　　　 25152(　 25152)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

