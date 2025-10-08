外国証券 先物取引高情報まとめ（10月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9842( 9738)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 13642( 13642)
日経225ミニ 10月限 6200( 6200)
11月限 242( 242)
12月限 155970( 155970)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5848( 5846)
3月限 81( 81)
TOPIX先物 12月限 7821( 7821)
日経225ミニ 10月限 3467( 3467)
11月限 445( 445)
12月限 90353( 90353)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 116( 101)
TOPIX先物 12月限 47( 47)
日経225ミニ 10月限 10( 10)
12月限 1020( 1020)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 339( 305)
TOPIX先物 12月限 2084( 2044)
日経225ミニ 12月限 2720( 2704)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2167( 2167)
3月限 7( 7)
TOPIX先物 12月限 1477( 1477)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 7318( 7318)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 320( 320)
TOPIX先物 12月限 991( 991)
日経225ミニ 12月限 774( 774)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1350( 1350)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 2015( 2015)
日経225ミニ 10月限 63( 63)
12月限 16141( 16141)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 181( 171)
TOPIX先物 12月限 1264( 1264)
日経225ミニ 10月限 100( 100)
12月限 984( 984)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 151( 108)
TOPIX先物 12月限 1319( 919)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1342( 1342)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 14( 14)
日経225ミニ 10月限 30( 30)
11月限 40( 40)
12月限 708( 708)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
