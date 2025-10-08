　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9842(　　9738)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13642(　 13642)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6200(　　6200)
　　　　　 　 　11月限　　　　 242(　　 242)
　　　　　 　 　12月限　　　155970(　155970)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5848(　　5846)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7821(　　7821)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3467(　　3467)
　　　　　 　 　11月限　　　　 445(　　 445)
　　　　　 　 　12月限　　　 90353(　 90353)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 116(　　 101)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　47(　　　47)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　1020(　　1020)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 339(　　 305)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2084(　　2044)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2720(　　2704)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2167(　　2167)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1477(　　1477)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　　7318(　　7318)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 320(　　 320)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 991(　　 991)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 774(　　 774)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1350(　　1350)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2015(　　2015)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　12月限　　　 16141(　 16141)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 181(　　 171)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1264(　　1264)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　12月限　　　　 984(　　 984)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 151(　　 108)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1319(　　 919)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1342(　　1342)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　11月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　12月限　　　　 708(　　 708)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース