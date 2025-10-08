日本人グループ史上初！BABYMETALのロンドン・O2アリーナ単独公演が映像作品化決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMETALが、12月19日にライブBlu-ray＆DVD『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』をリリースする。

■2万枚のチケットは即日ソールドアウト

本作には、2025年5月に行われたロンドン・O2アリーナ公演の模様を収録。

BABYMETALは、レッド・ツェッペリン、ビリー・アイリッシュ、レディー・ガガら数々のトップアーティストがステージに立ってきたこの伝説の会場で、日本人グループとして初の単独公演を実現。2万枚のチケットは即日ソールドアウトし、歴史に刻まれる一夜となった。

本作では、結成15周年を迎えたBABYMETALが、ロック・メタルの本場イギリスで披露した圧巻のライブパフォーマンスと、地元イギリスのファンの熱狂を余すことなく体感できる。

『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』は、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVDを発売。また、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、64ページのライブ写真集がセットになったTHE ONE限定の「- THE ONE Limited Edition -」の発売も決定。10月8日18時より予約販売がスタートした。

またリリースに先駆けて、「from me to u（feat. Poppy）LIVE FROM THE O2」の映像がYouTubeで公開中。こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』

