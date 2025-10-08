　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 24088(　 18309)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1367(　　　67)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 27753(　 25778)
日経225ミニ　 　10月限　　　 33379(　 16879)
　　　　　 　 　11月限　　　　5537(　　 537)
　　　　　 　 　12月限　　　226062(　214653)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17588(　 15733)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 173(　　 173)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22824(　 22095)
日経225ミニ　 　10月限　　　 18354(　 11874)
　　　　　 　 　11月限　　　　 490(　　 490)
　　　　　 　 　12月限　　　149731(　149731)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1842(　　 506)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3521(　　 762)
日経225ミニ　 　10月限　　　 17820(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　6898(　　6898)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1461(　　1348)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4351(　　3905)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1237(　　1237)
　　　　　 　 　11月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　5651(　　5623)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7332(　　4605)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 602(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7608(　　5366)
日経225ミニ　 　10月限　　　　7639(　　2154)
　　　　　 　 　11月限　　　　6013(　　　13)
　　　　　 　 　12月限　　　　9268(　　9268)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4664(　　3028)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4818(　　4318)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6650(　　1250)
　　　　　 　 　12月限　　　　6894(　　6894)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3282(　　2206)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7078(　　6669)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1235(　　1235)
　　　　　 　 　12月限　　　 34900(　 26051)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 413(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 700(　　 693)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 100(　　 100)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 930(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3845(　　2105)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1614(　　1604)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 427(　　 427)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　31(　　　31)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース