外国証券 先物取引高情報まとめ（10月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 24088( 18309)
3月限 1367( 67)
TOPIX先物 12月限 27753( 25778)
日経225ミニ 10月限 33379( 16879)
11月限 5537( 537)
12月限 226062( 214653)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17588( 15733)
3月限 173( 173)
TOPIX先物 12月限 22824( 22095)
日経225ミニ 10月限 18354( 11874)
11月限 490( 490)
12月限 149731( 149731)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1842( 506)
TOPIX先物 12月限 3521( 762)
日経225ミニ 10月限 17820( 0)
12月限 6898( 6898)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1461( 1348)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 4351( 3905)
日経225ミニ 10月限 1237( 1237)
11月限 1000( 0)
12月限 5651( 5623)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7332( 4605)
3月限 602( 2)
TOPIX先物 12月限 7608( 5366)
日経225ミニ 10月限 7639( 2154)
11月限 6013( 13)
12月限 9268( 9268)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4664( 3028)
TOPIX先物 12月限 4818( 4318)
日経225ミニ 10月限 6650( 1250)
12月限 6894( 6894)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3282( 2206)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 7078( 6669)
日経225ミニ 10月限 1235( 1235)
12月限 34900( 26051)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 413( 0)
TOPIX先物 12月限 700( 693)
日経225ミニ 10月限 100( 100)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 930( 0)
TOPIX先物 12月限 3845( 2105)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1614( 1604)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 427( 427)
日経225ミニ 11月限 31( 31)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
