「日経225オプション」10月限プット手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
SBI証券 48( 22)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
松井証券 10( 10)
フィリップ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 426( 426)
SBI証券 469( 221)
楽天証券 218( 218)
三菱UFJeスマート 70( 70)
松井証券 64( 64)
BNPパリバ証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
JPモルガン証券 10( 10)
フィリップ証券 10( 10)
三菱UFJ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
広田証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
松井証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 39( 9)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 14( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
