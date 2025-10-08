　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万6750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 242(　 242)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　63(　　63)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　55(　　55)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 109(　　37)
楽天証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
松井証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万6875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 480(　 180)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　42(　　42)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　14)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1713(　1113)
ソシエテジェネラル証券　　　　 399(　 399)
松井証券　　　　　　　　　　　 385(　 385)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 916(　 376)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 306(　 306)
楽天証券　　　　　　　　　　　 198(　 198)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 298(　 198)
ゴールドマン証券　　　　　　　　50(　　50)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 150(　　50)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　40)
安藤証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
広田証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
豊証券　　　　　　　　　　　　　20(　　20)
ビーオブエー証券　　　　　　　 114(　　14)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　12(　　12)
野村証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
山和証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
大和証券　　　　　　　　　　　　50(　　 0)


◯4万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　98(　　98)
ソシエテジェネラル証券　　　　　36(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 391(　 277)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 269(　 269)
ソシエテジェネラル証券　　　　　78(　　78)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)