「日経225オプション」10月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 242( 242)
モルガンMUFG証券 63( 63)
BNPパリバ証券 55( 55)
SBI証券 109( 37)
楽天証券 29( 29)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
◯4万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 480( 180)
BNPパリバ証券 42( 42)
楽天証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 15( 15)
SBI証券 28( 14)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1713( 1113)
ソシエテジェネラル証券 399( 399)
松井証券 385( 385)
SBI証券 916( 376)
三菱UFJ証券 306( 306)
楽天証券 198( 198)
BNPパリバ証券 298( 198)
ゴールドマン証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 150( 50)
JPモルガン証券 40( 40)
安藤証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 20( 20)
広田証券 20( 20)
豊証券 20( 20)
ビーオブエー証券 114( 14)
UBS証券 12( 12)
野村証券 10( 10)
山和証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
大和証券 50( 0)
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
BNPパリバ証券 30( 30)
SBI証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 391( 277)
ABNクリアリン証券 269( 269)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
BNPパリバ証券 31( 31)
楽天証券 23( 23)
