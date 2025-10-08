「日経225オプション」10月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 12( 12)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 36( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 185( 185)
楽天証券 93( 93)
SBI証券 176( 84)
三菱UFJeスマート 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
松井証券 16( 16)
安藤証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
フィリップ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
楽天証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 10( 8)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 66( 22)
マネックス証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 12( 12)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 36( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 185( 185)
楽天証券 93( 93)
SBI証券 176( 84)
三菱UFJeスマート 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
松井証券 16( 16)
安藤証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
フィリップ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
楽天証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 10( 8)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 66( 22)
マネックス証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)