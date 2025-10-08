ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー11年目のアーロン・ノラ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は7打数1安打3三振

相手先発は、32歳のベテラン右腕ノラ。2014年のドラフト1巡目全体7位でフィリーズに入団。翌15年にメジャーデビューしてから、2桁勝利6回、年間200奪三振を5回、昨季まで7年連続で規定投球回に到達。抜群の耐久力と安定感でローテーションの柱になってきたが、今季は「右足首の捻挫」で8年ぶりに故障による長期離脱を経験した。

近年は主に5球種を操り、平均91.9マイル（約147.8キロ）のフォーシームが投球全体の30.3％を占める。決め球ナックルカーブが29.1％、シンカー17.9％、チェンジアップ15.3％、カットボール7.3％と続く。

大谷はノラと通算9打席対戦して、7打数1安打（打率.143）3三振とやや手こずっている。連勝で迎えた第3戦、生え抜き右腕攻略の一発でフィリーズに引導を渡せるか。山本由伸投手の好投にも期待したい。

■試合情報

ドジャースvs.フィリーズ

試合開始：日本時間10月9日（木）10時08分

中継情報：NHK総合／サブch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4