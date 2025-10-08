「日経225オプション」10月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 344( 344)
BNPパリバ証券 96( 96)
SBI証券 108( 58)
松井証券 57( 57)
楽天証券 43( 43)
JPモルガン証券 40( 40)
フィリップ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 9( 9)
安藤証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 199( 199)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 44( 44)
松井証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
楽天証券 7( 7)
日産証券 7( 7)
SBI証券 35( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 806( 806)
SBI証券 568( 342)
JPモルガン証券 220( 220)
楽天証券 144( 144)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
BNPパリバ証券 111( 111)
三菱UFJeスマート 86( 86)
松井証券 73( 73)
安藤証券 32( 32)
マネックス証券 27( 27)
シティグループ証券 24( 24)
広田証券 18( 18)
ゴールドマン証券 17( 17)
フィリップ証券 11( 11)
HSBC証券 10( 10)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 136( 136)
JPモルガン証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
BNPパリバ証券 27( 27)
SBI証券 18( 12)
フィリップ証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
取引高(立会内)