弁当チェーン大手「ほっかほっか亭」は8日、公式X（旧ツイッター）を更新。50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物の情報提供を呼びかけ、反響を呼んでいる。

同社は「情報提供望む」として「ほっかほっか亭の書体をデザイン・制作した人を探しています」と呼びかけ。「2026年6月にほっかほっか亭は、埼玉県草加市に第1号店を創業して以来50年を迎えます。その中で、この独特なほっかほっか亭の書体を50数年前にデザイン化した方を探しています」とした。

「手書き風の筆文字っぽいので、てっきり勘亭流ではないかと思っていたのですが、弊社の社長に確認したところ、当時、アルバイト学生が書いたオリジナルのフォントであることがわかりました」と説明。「ただ、如何せん50年以上も前のことで、手掛かりはここまででして、、、もし、このほっかほっか亭の書体を書いた『学生のことを知っている！』という奇特な方いらっしゃいましたらぜひ教えていただけませんでしょうか、性別すらも不明です」とした。

「また、この時代です。こんなAIツールやメディアを活用するといいのでは！など、アドバイスもございましたら、ご連絡いただけますと大変ありがたく存じます。ほっかほっか亭の創業50周年にむけて、改めて御礼をお伝えしたく、何卒よろしくお願いいたします」と協力を呼びかけた。

さらに「ABC朝日放送の探偵ナイトスクープには先週、番組ページの応募フォームより調査依頼をお送りさせていただきました」とABCテレビの人気番組「探偵!ナイトスクープ」にも捜査を依頼していることを明かし、その本気度をうかがわせた。

この投稿は投稿から4時間で「866.8万」ものインプレッション、コメントも700を超える大反響となっている。