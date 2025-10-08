沈没した南極探検船「エンデュアランス号」に関する新たな研究が発表された/Frank Hurley/Scott Polar Research Institute, University of Cambridge/Getty Images

（ＣＮＮ）「運がなかった。人間の手で作られたどんな船も、あの重圧には耐えられなかっただろう」

極地探検家アーネスト・シャクルトンは、１９１５年１０月２７日の日記にそう記した。南極に到達するという彼の夢が、乗船する「エンデュアランス号」もろともこの日に打ち砕かれたことはよく知られている。同船はこの年の１月以降、ウェッデル海で氷に阻まれ、立ち往生していた。１０月末までに氷は舵（かじ）をもぎ取り、竜骨を裂き、機関室の甲板ビームを破壊。船の側面にも複数の穴が開いた。

その後には恐ろしい出来事が待っていた。シャクルトンは乗組員を浮氷塊に避難させると、基地まで助けを求めに行く過酷な任務を主導した。破損したエンデュアランス号はそのまま沈み、恐らくは南極探検の歴史の中で最も大きな印象を後世に残した。しかしここへ来て、新たな研究がこれまでの知見を書き換えつつある。研究は同船を破滅に導いた根本原因にまつわる内容だ。

シャクルトンは、エンデュアランス号が沈んだのは舵が壊れたためだと考えていた。１００年以上の間、歴史家らはこの説明を受け入れてきた。しかし今、ある分析から、構造上の弱さがエンデュアランス号の沈没をもたらしたとする見方が浮上した。シャクルトン自身もまた、船の欠点については認識していたという。フィンランド・アールト大学のエネルギー・機械工学部教授、ユッカ・トゥフクリ博士はそう指摘する。トゥフクリ氏は研究結果を６日付のポーラー・レコード誌に発表した。

極地探検用の木造船は、船体内部を斜め方向の支持梁（しじばり）で補強するのが一般的だった。この構造には強力な海氷がもたらす側面の圧迫に対抗する狙いがある。エンデュアランス号は外殻構造こそ衝突に備えて頑丈に作られていたが、海氷による圧迫からの保護を想定した内部の斜め梁が欠如していた。

「圧力に耐えられる設計ではなかった」と、トゥフクリ氏はＣＮＮに語った。

エンデュアランス号が沈没した後も、シャクルトンらは同船を「当時最も強度の大きい木造船」と呼んでいたと、トゥフクリ氏は書いている。ただ本人の通信記録によると、シャクルトンは船の構造上の欠点について十分認識していたとみられる。不安を感じてはいたものの、船の購入を断念するという考えには至らなかったようだ。

「エンデュアランス号はシャクルトンがその時手に入れることのできた最高の船だったと思う。価格も彼が負担できる水準に収まっていた」（トゥフクリ氏）

氷の圧力

叢氷（そうひょう）は、外洋を自由に漂う氷の一種で、南極の周辺を取り囲んでいる。潮流や風で運ばれ、密集した叢氷は一段と大きな塊を形成。これがゆっくりとした動きで衝突すれば、相当な圧力がかかる。

「これらは小さな山さながらで、数十メートルの厚さに達することもある」と、トゥフクリ氏は指摘する。

漂う氷に船が挟まれて身動きがとれなくなる事態は、２０世紀初頭の極地探検家にとって予期し得る危険だった。場合によってはその状況が数カ月続くこともあり、どのような結果がもたらされるのか全く分からない。米自然史博物館の上級研究員、ロス・マクフィー博士はそう説明する。マクフィー氏は今回の新研究に関与していないが、南極への科学的な遠征を５回実施。自然史博物館で開催したエンデュアランス号の航海に関する展示にも携わった。

乗組員に運があれば、やがて風や潮流の変化によって氷の圧力が弱まり、船は自由に動けるようになるだろう。例えばドイツの船舶「ドイッチュラント号」は１９１２年、ウェッデル海で８カ月立ち往生したものの最終的には叢氷から脱出した。

しかし運が悪いと船は氷によって締め付けられ、粉砕されてしまうと、マクフィー氏はＣＮＮに語った。

チャンスに賭ける

トゥフクリ氏が史料で明らかにしたところによると、エンデュアランス号は元来「ポラリス号」と呼ばれていた。夏季の北極を訪れるための観光用の船であり、南極の叢氷の中を航海することは想定されていなかった。オーナーは一度も航海することなく船の売却を決めたが、これは資金の不足と第１次世界大戦の脅威が迫っていたことが理由ではないかと、トゥフクリ氏は論文の中で書いている。

開戦前に南極到達を果たしたかったであろうシャクルトンにとって、ポラリス購入のチャンスを見逃す手はなかった。１９１４年初頭に同船を買うと、８月１日に南極へ向けて出発した。

シャクルトン本人は、斜め方向の支持梁で船体内部を補強することがどれほど重要かを理解していた。１１年、ドイツ人探検家のビルヘルム・フィルヒナーへの書簡で、当該の補強を船に施すよう助言していたことをトゥフクリ氏が突き止めている。この船こそ翌１２年、ウェッデル海で氷に挟まれながらも粉砕されずに生き延びた前出のドイッチュラント号だった。

シャクルトンはエンデュアランス号の船上から妻のエミリーに書き送った手紙でも、同船が以前乗っていた「ニムロッド号」ほど「強くはない」ことを認めていた。文面ではさらに、「この船を今すぐにでも古参のニムロッド号と取り換えたい」と付け加えている。

自身でこうした不安を抱えながら、シャクルトンはなぜ大きなリスクを引き受けたのか。それを正確に知るのは困難だと、トゥフクリ氏は語る。ただ当時、リスクを負うことは極地探検に不可欠の要素だった。１８１８年から１９０９年にかけて、そうした遠征での死亡率はおよそ６〜９％だった。

史上初の南極大陸横断こそ果たせなかったものの、乗組員全員を生還させたことでシャクルトンの名声は高まり、英国王ジョージ５世から称賛の電報を送られる栄誉にも浴した。

本人が英雄視された結果、舵の喪失をエンデュアランス号の破滅の原因とするシャクルトンの説明も強調され、後年まで疑問の余地なく受け入れられてきたのではないかと、トゥフクリ氏はみている。

「誰かが伝説になると、我々の視野は狭まる」「特定のストーリーを額面通り受け取りがちになる」（同氏）