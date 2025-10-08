10月7日（火）にセリエA女子の2025-26シーズンが開幕した。

今シーズンのセリエA女子には、イタリアに渡って3年目、ノヴァーラで2シーズン目を迎えるアウトサイドヒッターの石川真佑と、イタリアでは2シーズン目、今季からブスト・アルシーツィオに加入したセッターの関菜々巳がいる。

石川が所属するノヴァーラは、昨季セリエA女子のA2で優勝を果たし、今季よりA1に昇格したサン・ジョヴァンニと対戦。石川はスターティングメンバーとしてコートに立った。

1セット目は序盤からノヴァーラが圧倒。サーブレシーブも常に安定し、攻撃陣が着実に得点を重ねて25-16で先取する。

しかし続く2セット目はサン・ジョヴァンニが大きくリードする展開に。石川は思うようにスパイクが決められず、レシーブでも崩されると序盤でベンチに下がった。チームは中盤から終盤にかけて徐々に追い上げ、20点目以降に連続ポイントを奪って逆転に成功し、そのまま逃げ切り25-23でセットを制す。

3セット目、石川は序盤で再びコートに入る。一進一退の攻防で終盤まで競り合う試合運びとなる。最後までどちらが前に出るか分からない展開となったが、先行したノヴァーラがマッチポイントを握ると、最後は相手のスパイクミスで点が入り、25-23でゲームセット。ノヴァーラがストレートで勝利を果たした。

今試合、ノヴァーラはセットを取られることなく勝利したが、石川は試合を通して3得点に留まり、個人としては少し苦い開幕戦となった。

一方でブスト・アルシーツィオは、昨季優勝チームであり関の古巣であるコネリアーノと対戦。関はベンチからのスタートとなった。

昨季女王を相手にチームは、1、2セットを連取、勝利に王手をかける。しかし意地を見せたコネリアーノが3、4セットはどちらもブスト・アルシーツィオに20点台にのせさせずに取り返し、勝負は最終セットへ。5セット目も序盤からリードを許し、点差をつけられたブスト・アルシーツィオには苦しい展開となり、追い上げることができずに逆転負けを喫した。

関は3セット目、コネリアーノにセットポイントを握られた場面でリリーフサーバーとしてコートインするも、相手リベロにAパスを返され、持ち味のサーブからブレイクとはならなかった。また、4セット目ではリードを広げられた序盤から途中出場でコートに立ち、ブスト・アルシーツィオで初のトスワークを披露。セットの最後までコートに立ち奮闘したがコネリアーノに圧倒されセットを取ることはできず、最終セットでは出番はなかった。

開幕戦を終えたが、今シーズンはまだ始まったばかり。次の第2節では早速、石川のノヴァーラと関のブスト・アルシーツィオが対戦する。10日13日（月・祝）0:00（日本時間）より試合開始だ。

■試合結果

・石川真佑（ノヴァーラ）

vsサン・ジョヴァンニ（〇3-0）

先発出場

・関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ）

vsコネリアーノ（●2-3）

途中出場