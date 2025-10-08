NAQT VANE、仮面ライダーゼッツ主題歌「VISIONS」リリース。”ZONE”を描くMVも公開
澤野弘之トータルプロデュースのチームプロジェクト・NAQT VANEが本日10月8日（水）にニューシングル「VISIONS」をリリースした。
本楽曲は、令和仮面ライダーシリーズ第7作『仮面ライダーゼッツ』の主題歌であり、疾走感あふれるアップテンポナンバー。失敗や迷いをも糧にし、自分の魂を表現するチャンスを掴もうとする強さを表現しており、逆境にも負けず、理想や大切なものに向かって走り続けるエネルギーを描いた一曲だ。
CD発売に先駆け8月に先行配信された「VISIONS（TV size）」は、YouTubeで300万回再生を突破し、SNSでは「歴代トップレベルに歌うの難しくてかっこいい曲だ」や「歌えない主題歌ランキング1位『ゼッツ』」などのコメントがあり、「仮面ライダー史上最も歌唱難易度が高い曲」としても注目を集めている。フルサイズ音源の公開を受け、SNS上では早くも多くの反響があがっている。
また、同作のミュージックビデオ「VISIONS Music Video (Artist Only Ver.) 」も公開となった。映像のテーマは“ZONE”。「ゾーンに入る」という表現があるように、”ZONE”とは極限まで研ぎすまされた超集中状態のことであり、自分と相手を理解し鍛錬を続けた者だけが達することのできる究極の俯瞰の域である。
ミュージックビデオでは、プロアスリートが”ZONE”に入る瞬間をスローモーションで捉え、意識や感覚が交錯する貨物コンテナ内でのリップシンクを通じて、視聴者がZONEを疑似体験できるような没入感ある演出を展開している。様々なスポーツのスペシャリストが集う様子は、”多様な才能の重なり合い”や”挑戦者に追い風を吹かせる”というNAQT VANEのコンセプトを象徴している。
パッケージのCD＋DVD盤には、『仮面ライダーゼッツ』とNAQT VANE、そしてアスリートの三者がコラボしたミュージックビデオと、ナクトベイン×アスリートにフォーカスした「Music Video Artist Only Ver.」の両方を特別収録する。
■ニューシングル「VISIONS」
NOW ON SALE
https://avex.lnk.to/zeztz_tv_theme_cd
STR & DLはこちらから
https://avex.lnk.to/ZEZTZ_VISIONS
【CD＋DVD】
《品番・価格》
AVCD-61599/B / 2,420円(税込)
《CD収録内容》
M1:VISIONS
M2:VISIONS（TV size）
M3:VISIONS（Instrumental）
M4:VISIONS（TV size Instrumental）
《DVD》
01. VISIONS Music Video
02. VISIONS Music Video Artist Only Ver.
03. VISIONS Music Video Making
収録時間：約10分予定
※NAQT VANE・仮面ライダーゼッツ出演
【CD ONLY】
《品番・価格》
AVCD-61600 / 1,430円(税込)
《収録内容》
M1:VISIONS
M2:VISIONS（TV size）
M3:VISIONS（Instrumental）
M4:VISIONS（TV size Instrumental）
【CD＋玩具】
《品番・価格》
AVZD-61598 / 4,730円(税込)
《CD収録内容》
M1:VISIONS
M2:VISIONS（TV size）
M3:VISIONS（Instrumental）
M4:VISIONS（TV size Instrumental）
《玩具》
CD限定の「ゼッツカプセム（シンギングver.）」 1個付属
※「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」と連動