巨人の山崎伊織投手（２６）が８日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加し、ＣＳでの先発登板に向けて入念な調整を行った。

ＣＳファーストステージで先発が見込まれる戸郷、横川らは宮崎県内で行われているフェニックス・リーグで調整登板を行っているため、この日の球場入りは山崎ひとり。トレーナーやコーチ陣とともに、キャッチボールやダッシュを黙々と取り組んだ。

ファーストステージ第１戦（１１日＝横浜）に先発する山崎は「集中しすぎてもダメなので、昨日ぐらいから徐々に練習中に集中する場面を増やしてる」と調整のポイントを明かし、「今日投げた感覚はすごくよかった。日に日によくなっているので楽しみ」と声を弾ませた。

山崎は昨年、自身初のＣＳ登板を経験した。チームが崖っぷちに立たされた第５戦、ＤｅＮＡに日本シリーズ進出をかけられた状況で先発し、７回途中無失点の快投で勝利に貢献。ＣＳ初勝利を挙げるとともに、チームを救った。「正直、めちゃめちゃ難しかった」と当時を振り返る。

昨年はリーグ首位としてＣＳを勝ち上がったものの、３位・ＤｅＮＡに下克上を許し、日本シリーズ進出を逃した。今年は立場を逆にし、３位からの下克上を狙うシーズンとなる。右腕は「去年の横浜を見たら、やっぱり短期決戦は勢いづいて上がっていくと思う。今年はジャイアンツが勢いをつけて上がっていけるように、まずは自分が先陣を切っていきたいと思います」と力強く語った。

言葉の端々には自信がにじむ背番号１９。チームを勢いに乗せる快投が、初戦で期待されている。