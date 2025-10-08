川口オートで「川口ダブルヘッダー」デイレースの優勝戦が８日行われ、２番車の君和田裕二（４１＝川口）が１着。２３年３月以来、通算３回目となるＶを達成した。森且行は追い上げたが５着に終わった。

０ハンから先手を取り、１周回で早々と先頭に立った君和田。３周回以降では１０線から首位浮上を狙ってきた五十嵐一夫との一騎打ちになったが、粘り切ってＶゴールを駆け抜けた。

「後ろの気配は感じていたけど、自分のできることをやろうと思って走っていた。ウイニングランでもたくさんのお客さんに手を振ってもらえた」と、会心のＶに思わずニッコリだ。

試走タイムは３秒３７と優勝戦メンバーでは７番手。それでも愛機は「最近はエンジンが安定している。試走は重いと思っていたけど、本走はちょうど良かった」と万全の仕上がりだった。これが良走路初Ｖ。「晴れの優勝もうれしい」と手応えを深める結果にもなった。

ナイト優勝戦では、後輩の運天諒雅が１番車で初Ｖにチャレンジ。「夜は運天ですね」と、アベック優勝に思いをはせてまた笑顔をはじけさせた。