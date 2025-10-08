さまざまな国のルーツの人々がパレスチナの自由を求めて声を上げた＝７日、東京都渋谷区

パレスチナ自治区ガザでの戦闘が始まってから２年が経過した。いまだ続くイスラエル軍による残酷なジェノサイド（集団殺害）に反対するデモが７日、東京・渋谷で行われた。在日パレスチナ人をはじめ市民ら約１５００人（主催者発表）が参加し、「フリーパレスチナ（パレスチナに自由を）」「虐殺やめろ」などと力強く声を上げながら練り歩いた。

２０２３年１０月７日にイスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲。その後、イスラエル軍によるガザへの報復攻撃が激化し、住民らの死傷者は増え続けている。ガザ保健当局によると侵攻開始後のガザ側の死者は６万７千人超。乳児をはじめとする住民、医療従事者、ジャーナリストも犠牲となり、飢餓も起きている。

デモは過酷な状況にあるパレスチナに連帯し、イスラエルに対する経済制裁を日本政府に求めようと企画。主催グループのメンバーで、７歳から日本で暮らすパレスチナ人の会社員ハニン・シアムさん（２８）はマイクを握り「いまこの瞬間にも私の民族が飢えに苦しみ虐殺されている。集まった人々はもっと怒ってください」と声を張り上げた。

今年９月には国連人権理事会の独立調査委員会がイスラエルによるジェノサイドを認定。また、英国、フランスなど１５０カ国超がパレスチナを国家として承認しているが、日本は米国との関係を考慮し、承認を見送った。夫、娘２人と参加した西村朗子さん（４０）は「アメリカの言いなりで残念」と疑問を呈した。

ドイツから観光に訪れていたサファ・キネットさん（３８）は「たった小さな一つの声だとしても結集することで、虐殺を止める力を持つと信じたい」と話す。熱気は沿道の人々にも伝わった。インターン先のオフィスの窓からデモを見て飛び入り参加した慶応大２年の杉原海さん（２１）は「侵略する強い側が正義となるような歴史にしてはいけない。声を上げることで少しでも変化が起きると思いたい」と語った。