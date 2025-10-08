北村匠海「全シーンがアドリブのように感じられる瞬間も」『愚か者の身分』メイキング映像解禁
第30回釜山国際映画祭にて、北村匠海・綾野剛・林裕太が揃って最優秀俳優賞を受賞した映画『愚か者の身分』より、3人が作品へかける想いを明かすメイキング映像が解禁された。
【動画】役を演じるのではなく、＜共に⽣きた＞⽇々『愚か者の身分』メイキング映像
本作は、愛を知らずに育った3人の若者たちの青春と、闇ビジネスから抜け出す3日間を描く逃亡サスペンス。
SNSで女性を装い、言葉巧みに身寄りのない男性たちを相手に個人情報を引き出し、戸籍売買を日々行うタクヤ（北村匠海）とマモル（林裕太）。彼らは劣悪な環境で育ち、気が付けば闇バイトを行う組織の手先になっていた。闇ビジネスに手を染めているとはいえ、時にはバカ騒ぎもする二人は、ごく普通の若者であり、いつも一緒だった。やがてタクヤは、闇ビジネスの世界に入るきっかけとなった兄貴的存在の梶谷（綾野剛）の手を借り、マモルと共にこの世界から抜け出そうとするが──。
第30回釜山国際映画祭のコンペティション部門へ選出、ワールドプレミア上映では熱狂的な興奮の中で迎えられ、北村・林・綾野の3人が揃って最優秀俳優賞を受賞したことも話題の本作。
このたび解禁されたのは、撮影中の様子とともに、北村、林、綾野が本作にかける想いをそれぞれ明かすメイキング映像。CHAPTER1＜物語について＞では、北村が「この映画で一番描かれているのは、“生きる”を託すということと、その意味」と説明し、「それと同じくらい役者として“次の世代へ”というのがすごく脚本の中に落とし込まれていた。剛さんから僕へ、そして僕から林裕太くんへ…」とコメント。
続くCHAPTER2＜役者3世代のバトン＞では、林が「現場を重ねていくうちにタクヤでもあり匠海くんでもある彼に強く惹かれ、セリフがセリフでなくなる瞬間もあった」と振り返り、北村も「リアルな時間を流すために“セリフではない会話”を多く取り入れ、全シーンがアドリブのような感じを生み出したかった」と述懐。
そして綾野は「マモルやタクヤ、梶谷がそれぞれ“いい男”として生き抜く姿が作品に残ればいい」とコメント。彼らが役を演じるだけにとどまらず、＜共に生きた＞時間の熱が伝わってくる。
最後のCHAPTER3＜今、伝えたいこと＞では、綾野が「タクヤ、マモル、梶谷の3人がどういう風に時間を生き、その先をどう生きていくのか」と語り、林は「なんとしても生きようとする3人の姿なのか、心の穴を埋めようとする生き方なのか、受け取ったものを大切に感じてもらえたら」と続ける。
北村は「誰しもが愚か者の側面を持っていると思う。彼らは生きるためにそれを自己受容してる」と語り、「認めた上で、俺らは愚か者でも生きるんだっていう。彼らが生きる輝きを、一人でも二人でもいいから誰かが肯定してほしい」と力を込めた。最後は、tuki.が歌う主題歌「人生讃歌」にのせてクランクアップの瞬間が映し出されて幕を閉じる。
映像にはそのほか、タクヤとマモル、タクヤと梶谷がそれぞれの距離感の中で、まるで兄弟のように戯れ合い、お互いを思いやる優しさに満ちた本編シーンも。＜生まれ変わるんだ。＞という本作のメッセージが響く映像となっている。
映画『愚か者の身分』は、10月24日より全国公開。
