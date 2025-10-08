シャークニンジャは、液体よごれにサッと使える「Shark StainForce（シャーク ステインフォース）コードレスシミ取りクリーナー」を2025年10月23日（木）に発売します。実売価格は2万9700円（税込）。

「Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー」

記事のポイント カーペットやラグ、ソファなど布製品についた液体よごれをサッと掃除できるハンディクリーナー。専用洗剤付きなので、頑固なシミもしっかり落とします。小さい子どもやペットのいる家庭にオススメです。

本製品は、カーペット・ラグ、布製品用のコードレスシミ取りクリーナー。ハンディ型なので、急な液体汚れでもサッと取ってサッと使えます。パワフルなモーターで、汚れや水分が繊維に入り込む前にしっかり吸引します。

カーペット・ラグや布製品に対応し、ソファー、カーテン、車のシートなど、様々な場所で使用可能です。

水と比べて洗浄力が2倍の専用洗剤付き。スプレーをする際に2種類の専用洗剤がスプレーヘッドで混ぜ合わさることにより、高い汚れ落ちと消臭効果を発揮します。ペットがいる家庭でも安心して使用でき、カーペットについた足跡や粗相などのにおいも除去します。

お掃除後の汚水は、汚水タンクの排水口を開けるだけで排水でき、ペットの毛や微細なゴミなどもしっかり吸引しゴミと汚水をタンク内で分離するなど、お手入れ方法も楽です。

充電にはマグネット式の充電パッドを使用。プラグを抜き差しする手間がなく、充電ポートの故障も防げます。万が一コードにひっかかった際もマグネットが外れるので安全です。

本体はLEDインジケーターでバッテリー残量を4段階表示します。充電のタイミングがわかるので、急なバッテリー切れを防げます。

収納に便利なキャリーケースが付属し、ハンディクリーナーと専用洗剤のスプレーボトルをまとめて収納しておけるので、いざという時にサッと使えます。

シャークニンジャ 「Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー」 発売日：2025年10月23日 実売価格：2万9700円（税込）

