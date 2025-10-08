【ライブレポート】フー・ファイターズ、17年ぶり単独来日公演が開幕
デイヴ・グロール率いるロックバンド“フー・ファイターズ”が、17年ぶりとなる単独来日公演ツアーを昨日10月7日よりスタートさせた。ソールドアウトで迎えたツアー初日公演はさいたまスーパーアリーナで開催され、会場には久しぶりとなる単独公演を心待ちにしていた多くのファンらが詰め掛けた。
今年でデビュー30周年を迎え、新ドラマーとしてイラン・ルービンを迎えた新生フー・ファイターズがステージに登場したのは20時頃。ライブは名盤2ndアルバム『The Colour And The Shape』収録の「Enough Space」で幕を開け、その後は新旧の楽曲を織り交ぜた約2時間にわたるセットを披露。大盛況の内に初日公演の幕は閉じた。同初日公演のライブレポートをお届けする。
「Are you ready? Are you ready? Are you ready?!」──デイヴ・グロールの雄叫びと共に幕を開けたフー・ファイターズの17年ぶりの単独来日公演は、その全編がトップノッチでエモーショナル、バンドと日本のファンの絆を再確認しながら共に走る祝祭のような2時間となった。
今後の公演もあるのでセットリストの詳しいネタバレは避けるが、「Enough Space」で幕開けたさいたまスーパーアリーナ初日は、全20曲をノンストップで演り続けるパワーと高揚感に満ちたセットで、披露される楽曲も単独公演らしいバラエティに富んだ内容だ。
思えば日本のファンは長らくフェスセットの彼らしか観ていなかったわけで、「17年ぶりにクローズドの会場でやれて嬉しいよ、みんなもそうだろう？」とデイヴも言っていたように、今回はバンドとバンドのファンだけの濃密な空間だということを強く実感させられるプレイだった。ファン一人一人が胸に秘めた曲毎の思い出を増幅させるように、たっぷり混ぜ込まれたインプロヴィゼーション、多発するアウトロの焦らしも最高だ。ドラマーにイラン・ルービンを新たに擁した新体制も、早くも堂に入っている。フー・ファイターズのライブにおいてドラムの推進力は極めて重要だが、思い切りよくガンガン打ち込みつつもどこかしなやかで、一歩先のルートを示すルービンのプレイはまさに適役だった。
どんなにノイジーでアグレッシヴでも、それが暴力性やネガティヴな衝動に転ぶことは決してないのがフー・ファイターズの魅力だと、改めて感じたライブでもあった。それがニルヴァーナが終わり、フー・ファイターズが始まった時に感じた最大の驚きだったことを思い出したし、真正面からガシッと抱き込むような包容力と温かな体温が宿る、デイヴの歌声に何度も救われたことも思い出した。
デビューアルバム『Foo Fighters』から30年というアニバーサリー、過去の回想も随所で意識されていたステージだったと思う。好きな日本のバンドに捧げられた「My Hero」では、カートやクリスの名前を上げながらニルヴァーナが初めて共演した日本のバンドは少年ナイフだったと懐かしげに語り、ボアダムス、ギターウルフ、THE HIGH-LOWS、そしてこの日のオープニングアクトだったおとぼけビ〜バ〜に感謝を伝える。「Aurora」ではこの曲を愛したテイラー・ホーキンスのことを思い出さずにはいられなかったし、「Everlong」はこの日が誕生日だったというマネージャーのジョン・シルヴァに捧げられた。「35年もマネージャーをやってくれているんだ」とデイヴが言うように、シルヴァはニルヴァーナの頃から苦楽を共にしてきた人物だ。
フー・ファイターズにとって、デイヴ・グロールにとって、過去を振り返ることは幾つもの喪失と挫折に向き合うほろ苦い行為であり、それらは簡単に乗り越えられるものではないだろう。そしてだからこそ、忘れたふりをしなかったフー・ファイターズは誠実なのだと、乗り越える代わりに永遠に共にあることを選んだフー・ファイターズは強いのだと、思わせてくれた2時間だった。
取材・文◎粉川しの
撮影◎古溪一道
来日公演ツアーは本日10月8日にさいたまスーパーアリーナ、10月10日にジーライオンアリーナ神戸で開催される。10日のジーライオンアリーナ神戸公演はソールドアウトしているが、本日開催のさいたまスーパーアリーナ公演はチケットが若干用意されているとのことだ。
■＜Foo Fighters LIVE IN 2025＞
10月07日(火) さいたまスーパーアリーナ
10月08日(水) さいたまスーパーアリーナ
10月10日(金) ジーライオンアリーナ神戸 ※ソールドアウト
https://smash-jpn.com/foofighters2025/
■30周年記念盤『フー・ファイターズ / Foo Fighters』
2025年10月1日(水)日本先行発売
【国内盤CD】
SICP-6615 / 2,860円(税込)
※歌詞・対訳・解説付き
※CDフォーマットでの発売は日本のみ
▼トラックリスト
01 ディス・イズ・ア・コール
02 アイル・スティック・アラウンド
03 ビッグ・ミー
04 アローン・アンド・イージー・ターゲット
05 グッド・グリーフ
06 フローティ
07 ウィーニー・ビーニー
08 オー、ジョージ
09 フォー・オール・ザ・カウズ
10 エックス・スタティック
11 ウォーターシェッド
12 エグゾウステッド
●ボーナス・トラック
13 ウィネベーゴ
14 ハウ・アイ・ミス・ユー
15 ポウダンク
16 オゾン
17 フォー・オール・ザ・カウズ(ライブ)
18 ウォーターシェッド(ライブ)
